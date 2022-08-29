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В МВД по Ингушетии призвали жителей региона соблюдать ПДД в День знаний

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Большое скопление людей возле образовательных организаций и на их территории 1 сентября, в День знаний, создает повышенные риски распространения Covid-19, а ожидаемый рост плотности дорожного движения также способствует рискам ДТП, напомнили в МВД по Ингушетии.

Полиция в этот день, как и всегда будет осуществлять необходимые меры по поддержанию правопорядка и безопасности. Вместе с тем действия правоохранительных органов наиболее эффективны в условиях поддержки населения, говорится в релизе пресс-службы ведомства.

В целях сбережения жизни и здоровья граждан, МВД по республике настоятельно рекомендует жителям и гостям республики неукоснительно соблюдать необходимые меры собственной безопасности и правила дорожного движения.

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