В МВД по Ингушетии призвали жителей региона соблюдать ПДД в День знаний
Большое скопление людей возле образовательных организаций и на их территории 1 сентября, в День знаний, создает повышенные риски распространения Covid-19, а ожидаемый рост плотности дорожного движения также способствует рискам ДТП, напомнили в МВД по Ингушетии.
Полиция в этот день, как и всегда будет осуществлять необходимые меры по поддержанию правопорядка и безопасности. Вместе с тем действия правоохранительных органов наиболее эффективны в условиях поддержки населения, говорится в релизе пресс-службы ведомства.
В целях сбережения жизни и здоровья граждан, МВД по республике настоятельно рекомендует жителям и гостям республики неукоснительно соблюдать необходимые меры собственной безопасности и правила дорожного движения.