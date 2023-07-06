В МВД по Ингушетии прошла встреча с руководителями национальных диаспор

В мероприятии приняли участие — временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Василий Кувалдин, начальник управления по вопросам миграции полковник полиции Андрей Петрашов, заместитель руководителя министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Руслан Пугиев, а также член Общественного совета при МВД Зара Аушева.

Обсуждались вопросы организации руководителями национальных диаспор, проживающих на территории Ингушетии, просветительской работы среди трудовых мигрантов, направленной на формирование уважительного отношения к законодательству и нормам поведения российского общества, доведения информации об ответственности за организацию и участие в межнациональных и межконфессиональных конфликтах, несанкционированных публичных мероприятиях.

В пресс-службе МВД по региону отметили, что участие во встрече принял заместитель руководителя пункта по отбору на военную службу по контракту Минобороны России, который проинформировал представителей национальных диаспор о возможности получения иностранными гражданами в упрощенном порядке российского гражданства при заключении соответствующего контракта с ВС страны.

Кроме того, говорилось о перспективных направлениях налаживания плодотворного взаимодействия между региональным МВД и землячествами в вопросах недопущения посягательств на нарушение общественного порядка в регионе.