Правопорядок

В МВД по Ингушетии состоялась встреча с представителями национальных диаспор

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В актовом зале МВД по Ингушетии состоялась встреча начальника управления организации охраны общественного порядка ведомства полковника полиции Амерхана Костоева с представителями национально-культурных объединений региона.

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе министерства, в мероприятии приняли участие почетный председатель регионального общественного объединения «Ассамблеи народов Ингушетии» Мадина Барахоева, руководители азербайджанской, армянской, афганской, грузинской, осетинской, русской, татарской, турко-месхетинской, украинской и чеченской общественных объединений.

Гостям рассказали о деятельности правоохранителей по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории республики, и призвали собравшихся вести среди членов диаспор, особенно среди молодежи, разъяснительную работу в целях поддержания межнационального и межконфессионального мира в Ингушетии, недопущения вовлечения их в несанкционированные публичные акции.

Представители диаспор выразили готовность оказать полицейским всестороннюю поддержку, они тепло поздравили сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, который отмечается ежегодно 10 ноября, пожелали успехов в служении обществу и государству.

«Встреча способствовала укреплению межнационального согласия в республике и налаживанию плодотворного взаимодействия между МВД по и национальными диаспорами в вопросах недопущения посягательств на нарушение общественного порядка в регионе и профилактики распространенных правонарушений», — отметили в пресс-службе ведомства.

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