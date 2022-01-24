Криминал

В МВД подтвердили сообщения о драке со стрельбой в Сунженском районе Ингушетии

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Полиция выясняет причины конфликта в сельском поселении Троицкое с двумя пострадавшими, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МВД.

«Накануне в 21:50 в полицию поступило сообщение о стрельбе и драке в Сунженском районе. Незамедлительно прибыв на место происшествия, полицейские установили, что возле одного из домовладений по ул. Международная у группы граждан на бытовой почве произошла ссора с местным жителем, переросшая в драку», — сказал собеседник издания.

По его информации, в результате конфликта в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести были доставлены два человека.

С места происшествия стражи правопорядка изъяли несколько гильз и охотничий нож.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят мероприятия по установлению и задержанию всех участников инцидента.

Ранее газета «Ингушетия» информировала о перестрелке в селе Троицкое. В результате инцидента двое получили ранения.

Стрелок явился в правоохранительные органы с повинной и сдал ружье, из которого стрелял по оппонентам.

По предварительным данным, он произошел на бытовой почве из-за долговых обязательств одной из сторон.

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