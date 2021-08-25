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В МВД призвали жителей Ингушетии в День знаний соблюдать ПДД и меры предосторожности из-за Covid-19

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В МВД по Ингушетии призвали жителей республики в День знаний соблюдать правила дорожного движения и меры предосторожности при пандемии коронавируса нового типа.

«1 сентября в нашей стране отмечается День знаний. Ежегодно в этот день тысячи маленьких жителей Ингушетии идут в школу за новыми знаниями, предвкушая встречу с друзьями и подругами, с учителями. Большое скопление людей возле образовательных организаций и на их территории создает повышенные риски распространения Covid-19, ожидаемый рост плотности дорожного движения в этот день также способствует рискам ДТП», — отметили в министерстве внутренних дел.

В ведомстве подчеркнули, что полиция Ингушетии в этот день, как и всегда будет осуществлять необходимые меры по поддержанию правопорядка и безопасности. Вместе с тем действия правоохранительных органов наиболее эффективны в условиях поддержки населения.

«В этой связи, в целях сбережения жизни и здоровья граждан, МВД по Республике Ингушетия настоятельно рекомендует жителям и гостям республики неукоснительно соблюдать противопандемийные меры и правила дорожного движения», — говорится в релизе.

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