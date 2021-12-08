В МВД считают, что причиной избиения водителя микроавтобуса в Ингушетии стал земельный конфликт

«7 декабря автомашину жителя села Сурхахи в селе Экажево остановили местные жители, с которыми у него сложились неприязненные отношения, предположительно, вследствие земельного спора. Вытащив водителя из автомобиля, упомянутые лица нанесли ему побои», — сообщили газете "Ингушетия" в пресс-службе ведомства.

По его словам, пассажиры автомашины не пострадали. По поручению главы МВД республики Михаила Коробкина выяснением обстоятельств произошедшего, установлением всех причастных лиц и их задержанием заняты наиболее опытные сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что неизвестные накануне вечером из травматического оружия обстреляли водителя частного микроавтобуса, который занимается перевозкой школьников. При этом информированный источник опроверг сообщения из соцсетей о вооруженном нападении на учащихся.