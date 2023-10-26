В начале декабря в селе Яндаре Ингушетии откроется детсад на 250 мест
В начале декабря текущего года в селе Яндаре Назрановского района введут в строй детсад-ясли на 250 мест, сообщили «Ингушетии» в правительстве региона.
Двухэтажное здание практически готово к вводу в эксплуатацию, ведутся работы по монтажу технологического оборудования. Завершено благоустройство территории и озеленение.
«В новом дошкольном учреждении будут созданы все необходимые условия для самых маленьких жителей села. Дети от 2-х месяцев до 7 лет смогут здесь развиваться как умственно, так и физически», — отметили в правительстве.
Строительство осуществляет подрядная организация ООО «Интеко».