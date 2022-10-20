В начальной школе Назрани прошла музейная выставка, посвященная ингушскому быту
Сотрудники Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова провели выставку «Ингушский быт» в начальной школе № 16 города Назрани, сообщила пресс-служба учреждения.
На выставке была представлена домашняя утварь, предметы домашнего обихода ингушей, которые были удобны в пользовании, просты и в то же время оригинальны по форме.
Мероприятие прошло в рамках программы «Культура для школьников». Его цель — привить детям уважение и интерес к своей культуре и к своим традициям, а также расширить интерес к истории своего народа.