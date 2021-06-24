Национальная библиотека

В Национальной библиотеке Ингушетии читать книги в системе BOOK.RU теперь можно бесплатно

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Национальная библиотека Ингушетии предлагает читателям бесплатный доступ к электронно-библиотечной системе BOOK. RU, сообщила пресс-служба учреждения.

BOOK.RU — это крупнейшая лицензионная учебная онлайн-библиотека. В ней собрано более 15 тысяч электронных версий учебников, учебных и научных пособий, монографий по различным областям знаний. Здесь найдут для себя интересную литературу филологи и языковеды, экономисты, историки, правоведы, философы и другие специалисты. Также в системе широко представлена научно-техническая литература.

Для начала работы в системе читателям нужно получить код доступа в НБРИ и самостоятельно зарегистрироваться.

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