В Национальной библиотеке Ингушетии читать книги в системе BOOK.RU теперь можно бесплатно
Национальная библиотека Ингушетии предлагает читателям бесплатный доступ к электронно-библиотечной системе BOOK. RU, сообщила пресс-служба учреждения.
BOOK.RU — это крупнейшая лицензионная учебная онлайн-библиотека. В ней собрано более 15 тысяч электронных версий учебников, учебных и научных пособий, монографий по различным областям знаний. Здесь найдут для себя интересную литературу филологи и языковеды, экономисты, историки, правоведы, философы и другие специалисты. Также в системе широко представлена научно-техническая литература.
Для начала работы в системе читателям нужно получить код доступа в НБРИ и самостоятельно зарегистрироваться.