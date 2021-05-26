Библиотека

В Национальной библиотеке Ингушетии к Общероссийскому дню библиотек подготовили насыщенную программу

0

В Национальной библиотеке Ингушетии Общероссийский день библиотек, который отмечается 27 мая, отпразднуют насыщенной программой, подготовленной для читателей, сообщила пресс-служба учреждения.

Посетители смогут принять участие онлайн в торжественном праздновании Общероссийского дня библиотек в Российской государственной библиотеке. Затем их ждет видеопрезентация нового номера журнала «Библиотечная жизнь Ингушетии».

Проект «Ингушский диссертационный зал» представит научный сотрудник НБРИ Амина Базоркина. О первых модельных библиотеках республики расскажут директора ЦБС Малгобекского района и Назрани Марьям Илиева и Дибихан Даурбекова.

Начальник центра НБРИ «Доступная среда» Адам Сагов поведает о работе по социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Также гостей мероприятия ждут презентации новых выпусков мультимедийных проектов Национальной библиотеки «Вай багахбувцам» и «Литературное ожерелье народов России», презентация поэтического сборника Фатимы Хашагульговой «Между нами...» в проекте «Библиотека поэзии», видеопрезентация стихотворения Джемалдина Яндиева «Со ваьча лоамашка...» на ингушском и английском языках, литературно-музыкальная композиция по творчеству поэта, вокальные выступления мастеров искусств республики и многое другое.

В рамках празднования профессионального праздника состоится награждение сотрудников и ветеранов библиотечного дела.

Мероприятие состоится 27 мая, в 11:00.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Житель Ингушетии отправится за решетку за избиение своего родственника
В Ингушетии заново поставят спектакль «Ревизор», в котором сыграют ученики Василия Меркурьева
В сельском поселении Экажево Ингушетии расширили русло реки, чтобы избежать наводнений
В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 11 человек
В УФССП по Ингушетии пройдет прием граждан по вопросам взыскания алиментов
Ингушский РСЦ обследовал в Сунженском районе около 7 тыс. га озимых зерновых
Среди студенческих молодёжных команд Ингушетии провели дебаты
Молодых ученых и студентов Ингушетии приглашают побороться за всероссийскую премию «За верность науке»
Ингушских студентов приглашают принять участие в проекте «Следы наций»
Представителей деловых кругов Ингушетии приглашают на саммит «Россия — исламский мир: Kazan Summit 2021»
Команда Ингушского университета заняла третье место на олимпиаде студентов-медиков в Ставрополе

Главное

Яндекс.Метрика

 