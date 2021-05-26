В Национальной библиотеке Ингушетии к Общероссийскому дню библиотек подготовили насыщенную программу
В Национальной библиотеке Ингушетии Общероссийский день библиотек, который отмечается 27 мая, отпразднуют насыщенной программой, подготовленной для читателей, сообщила пресс-служба учреждения.
Посетители смогут принять участие онлайн в торжественном праздновании Общероссийского дня библиотек в Российской государственной библиотеке. Затем их ждет видеопрезентация нового номера журнала «Библиотечная жизнь Ингушетии».
Проект «Ингушский диссертационный зал» представит научный сотрудник НБРИ Амина Базоркина. О первых модельных библиотеках республики расскажут директора ЦБС Малгобекского района и Назрани Марьям Илиева и Дибихан Даурбекова.
Начальник центра НБРИ «Доступная среда» Адам Сагов поведает о работе по социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья.
Также гостей мероприятия ждут презентации новых выпусков мультимедийных проектов Национальной библиотеки «Вай багахбувцам» и «Литературное ожерелье народов России», презентация поэтического сборника Фатимы Хашагульговой «Между нами...» в проекте «Библиотека поэзии», видеопрезентация стихотворения Джемалдина Яндиева «Со ваьча лоамашка...» на ингушском и английском языках, литературно-музыкальная композиция по творчеству поэта, вокальные выступления мастеров искусств республики и многое другое.
В рамках празднования профессионального праздника состоится награждение сотрудников и ветеранов библиотечного дела.
Мероприятие состоится 27 мая, в 11:00.