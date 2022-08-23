В Национальной библиотеке Ингушетии открылась выставка, посвященная Курской битве в ВОВ

Курская битва, продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, по своим масштабам, задействованным силам и средствам, напряженности и военно-политическим последствиям является одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны и не имеет себе равных в мировой истории. В этом противостоянии участвовали около 2 млн бойцов, было задействовано 6 тыс. танков и 4 тыс. самолетов.

На выставке представлены материалы, рассказывающие о событиях Курской битвы, в которой, наряду с представителями других народов огромной многонациональной страны, героически сражались и сыны ингушского народа. Материалы на выставке свидетельствуют о мужестве и стойкости советского народа, о его великом подвиге.

«Приглашаем наших читателей ознакомиться с выставочными изданиями», — добавили в пресс-службе.