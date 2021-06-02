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В Национальной библиотеке Ингушетии отметили Международный день защиты детей

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В Национальной библиотеке Ингушетии в Международный день защиты детей прошли праздничные мероприятия для виновников торжества, сообщила пресс-служба учреждения.

Юных гостей познакомили со всеми отделами библиотеки и рассказали об интересной и многогранной профессии библиотекаря. Была презентована книжно-иллюстративная выставка «Читай! Живи на яркой стороне!». Представленные издания живо заинтересовали маленьких читателей, которых яркие и большие книги не оставили равнодушными. Особый интерес был проявлен к книгам национально-краеведческого фонда.

После экскурсии дети посмотрели видеоролики из книжно-сетевого марафона «Литературное ожерелье народов России». Некоторые из гостей изъявили желание поучаствовать в данном проекте. Сидевшие в зале юные актеры были застигнуты врасплох, увидев на большом экране самих себя.

В рамках проекта «Библиотечный кинодворик» прошла трансляция мультфильма «Мешок яблок». Данная лента показала детям, как важно быть добрым и щедрым, несмотря ни на что. Дело не обошлось без обсуждения мультфильма и напутственного слова взрослых. Заведующая отделом периодики Лида Барахоева рассказала ребятам, что значит быть добрым и отзывчивым и как это помогает в жизни.

А завершилось мероприятие совместным чаепитием. Дети остались довольны и расстались с библиотекой добрыми друзьями, сказано в релизе.

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