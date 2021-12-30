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В Национальной библиотеке Ингушетии подвели итоги уходящего 2021 года

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В Национальной библиотеке Ингушетии подвели итоги уходящего 2021 года и наметили основные направления деятельности в будущем году, сообщила пресс-служба учреждения.

Директор Радима Газдиева поблагодарила коллектив за эффективную работу, особенно в период проходившего в начале года капитального ремонта библиотеки, когда пришлось перемещать фонды. Несмотря на все сложности, в библиотеке проводились крупные мероприятия, коллектив участвовал во всероссийских конкурсах и вебинарах.

Со своими сообщениями о работе учреждения, всех его отделов и центров, по итогам года по своему профилю курирования направлений деятельности выступили заместители директора по научной работе Марет Плиева, по библиотечной работе Лидия Мальсагова, по автоматизации Адам Картоев. Были затронуты вопросы обновления техники и сервера внутренней связи, рекомендации и замечания по поводу деятельности сайта и соцстраниц Национальной библиотеки.

Относительно строительства нового здания для учреждения, которое, как заявило руководство республики, будет завершено в 2024 году, Радима Газдиева отметила, что уже сегодня каждый член коллектива должен думать о том, что ему предстоит работать в новых условиях, а значит, готовиться ставить перед собой новые цели и задачи.

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