Презентация

В Национальной библиотеке Ингушетии презентовали новую книгу Мусы Хадзиева

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В Национальной библиотеке республики имени Джемалдина Яндиева состоялась презентация исторического романа «Рожденный для бессмертия» под авторством писателя Мусы Хадзиева, который большинству читателей известен под псевдонимом Кант Малусси, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минкультуры.

«Роман повествует о жизненном пути известнейшего государственного и политического деятеля Идриса Бейсултановича Зязикова», — подчеркнул собеседник.

Отмечается, что на мероприятии присутствовали представители творческого и научного сообщества республики, читатели библиотеки, местные СМИ и многие другие.

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