В Национальной библиотеке Ингушетии презентовали новую книгу Мусы Хадзиева
В Национальной библиотеке республики имени Джемалдина Яндиева состоялась презентация исторического романа «Рожденный для бессмертия» под авторством писателя Мусы Хадзиева, который большинству читателей известен под псевдонимом Кант Малусси, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минкультуры.
«Роман повествует о жизненном пути известнейшего государственного и политического деятеля Идриса Бейсултановича Зязикова», — подчеркнул собеседник.
Отмечается, что на мероприятии присутствовали представители творческого и научного сообщества республики, читатели библиотеки, местные СМИ и многие другие.