В Национальной библиотеке Ингушетии презентовали новую книгу Мусы Хадзиева

В Национальной библиотеке республики имени Джемалдина Яндиева состоялась презентация исторического романа «Рожденный для бессмертия» под авторством писателя Мусы Хадзиева, который большинству читателей известен под псевдонимом Кант Малусси, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минкультуры.