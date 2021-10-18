В Национальной библиотеке Ингушетии проходит цикл мероприятий к 105-летию Джемалдина Яндиева
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка «Останусь я в сердцах людей...», посвященная 105-летию со дня рождения классика ингушской литературы Джемалдина Яндиева, имя которого носит учреждение с 2005 года, сообщила пресс-служба НБРИ.
На выставке представлены сборники стихов выдающегося поэта на ингушском языке, а также в переводе на русский язык. Творчество Яндиева представлено и в антологиях поэзии. Также посетители могут ознакомиться с исследованиями литературоведов жизни и творческой деятельности поэта, со справочно-библиографическими изданиями и сборником фотоматериалов, изданными Национальной библиотекой.
Выставка «Останусь я в сердцах людей...» будет работать до конца октября.
Накануне библиотекари провели мероприятие в пятой школе города Сунжи, в ходе которого школьникам представили выставку поэтического наследия Джемалдина Яндиева с ее библиографическим обзором, показаны созданные библиотекарями видеоролики о поэте. В завершение мероприятия ребята прочли стихотворения ингушского классика.
Напоминаем, что в республике проходит инициированный Национальной библиотекой флешмоб на лучшее чтение стихов Джемалдина Яндиева, в котором могут принять участие все желающие.