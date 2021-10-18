Выставка

В Национальной библиотеке Ингушетии проходит цикл мероприятий к 105-летию Джемалдина Яндиева

0

В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка «Останусь я в сердцах людей...», посвященная 105-летию со дня рождения классика ингушской литературы Джемалдина Яндиева, имя которого носит учреждение с 2005 года, сообщила пресс-служба НБРИ.

На выставке представлены сборники стихов выдающегося поэта на ингушском языке, а также в переводе на русский язык. Творчество Яндиева представлено и в антологиях поэзии. Также посетители могут ознакомиться с исследованиями литературоведов жизни и творческой деятельности поэта, со справочно-библиографическими изданиями и сборником фотоматериалов, изданными Национальной библиотекой.

Выставка «Останусь я в сердцах людей...» будет работать до конца октября.

Накануне библиотекари провели мероприятие в пятой школе города Сунжи, в ходе которого школьникам представили выставку поэтического наследия Джемалдина Яндиева с ее библиографическим обзором, показаны созданные библиотекарями видеоролики о поэте. В завершение мероприятия ребята прочли стихотворения ингушского классика.

Напоминаем, что в республике проходит инициированный Национальной библиотекой флешмоб на лучшее чтение стихов Джемалдина Яндиева, в котором могут принять участие все желающие.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Калиматов поздравил верующих мусульман Ингушетии с праздником Мавлид ан-Наби
Онколог провел встречу с осужденными в СИЗО Ингушетии
Ингушские спортсмены стали призерами открытого межрегионального турнира по вольной борьбе в Ставрополе
В день рождения Назрани ввели в строй еще одну зону отдыха
Минобрнауки Ингушетии проведет в следующем месяце пресс-конференцию, посвященную ЕГЭ
Сбер сделал ипотеку от 6 млн рублей доступнее
В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 65 человек
Башни в Ингушетии поразили — телеведущая Екатерина Андреева
Переписчики Малгобека Ингушетии обойдут каждый дом в городе
В Малгобекском районе Ингушетии проводят разъяснительную работу с населением по вопросам службы в армии
Инвесторы помогут в бурении скважины в сельском поселении Нестеровское Сунженского района Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 