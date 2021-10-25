В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка «Хроника событий осени 1992 года»

На выставке представлены исторические книги, документы, статьи, опубликованные в периодической печати и другие материалы, рассказывающие о событиях октября-ноября 1992 года.

Открывает экспозицию труд ученых Научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева «История Ингушетии», описывающий исторический путь ингушского народа до событий 1992 года и после. Также здесь представлены книги и статьи политологов, юристов, независимых журналистов, в которых они дают честную оценку этим событиям, а также войнам и конфликтам в целом. Аналитические исследования дополнены свидетельствами очевидцев.

«В памяти ингушского народа навсегда останутся боль и скорбь тех осенних дней и последующего тяжкого времени. Сотни людей, среди которых дети, старики и женщины, были по их национальному признаку лишены жизни, подвергнуты пыткам и унижениям, практически все ингушское население Пригородного района и города Владикавказ было изгнано из родных мест, а их дома и имущество разграблены. Такое больше никогда не должно повториться, а для виновных в преступлениях против человечности нет и не должно быть срока давности», — сказано в релизе.