В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка к предстоящим выборам

На выставке представлены памятки о выборах, информация об избирательных правах граждан, о порядке выдвижения кандидатов, требования к кандидатам, а также уголовное и административное законодательства, устанавливающие ответственность за нарушение избирательного законодательства, и соответствующие комментарии к ним.

Помимо национального законодательства, на выставке представлены документы по международному избирательному законодательству, а именно сборник документов «Международные избирательные стандарты», где можно найти нормативно-правовые акты ООН, ОБСЕ, Совета Европы и др.

Кроме законодательных документов на выставке представлена и другая правовая литература об истории развития и принципах избирательного права, об избирательном процессе и т. д.

«Обязательно примите участие в грядущих выборах, тем самым проявив свою гражданскую позицию. О своих правах, как избирателей, вы узнаете из книг и документов на нашей выставке», — приглашают библиотекари.