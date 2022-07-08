Национальная библиотека

В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка ко Дню флага республики

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В Национальной библиотеке ко Дню флага республики, который отмечается 11 июля, открыта книжная выставка «Над нами реет флаг Ингушетии», сообщила пресс-служба учреждения.
 

На выставке представлены многочисленные документы из краеведческого фонда библиотеки, рассказывающие об истории одного из главных символов государственности Ингушетии. Среди них — Конституция республики, в которой читатели найдут Конституционный закон «О Государственном Флаге Республики Ингушетия», принятый 15 июля 1994 года.

На выставке также представлены материалы исторического и правового характера, которые будут интересны историкам, юристам, всем тем, кто интересуется символикой, геральдикой, историей своей республики. Это издание «Ингушская государственность», научное издание «История Ингушетии», историко-этнографический альбом, составленный Зейнеп Дзараховой, «Ингушетия в веках» и др.

«Приглашаем на нашу выставку и поздравляем всех жителей Республики Ингушетия со знаменательным событием в жизни нашего народа, становлением ингушской государственности. Желаем процветания и благополучия нашей республике и каждому ее жителю», — сказал представитель НБРИ.

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