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В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка ко Дню государственного флага республики

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В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка «Г1алг1ай байракх — къами сийлен белгало», посвященная Дню государственного флага республики, сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке представлены разнообразные материалы исторического и правового характера, которые будут интересны всем, кто интересуется символикой, геральдикой, историей своего края. Среди них издание «Ингушская государственность», состоящее из нормативно-правовых актов, в числе которых Закон о Государственном флаге Республики Ингушетия, а также научное издание «История Ингушетии», историко-этнографический альбом «Ингушетия в веках», составленный Зейнеп Дзараховой, и др.

«Приглашаем на нашу выставку и поздравляем всех жителей Ингушетии со знаменательным событием в жизни нашего народа. Желаем процветания и благополучия нашей республике и каждому ее жителю», — сказано в релизе.

Помимо выставки, коллектив библиотеки принял участие в флешмобах «Окна Ингушетии» и «Фото с флагом Ингушетии», организованных министерством культуры региона.

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