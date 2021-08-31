В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка, посвященная Дню знаний

На выставке представлены различные энциклопедии, пособия, авторские сборники разработок школьных мероприятий и другие издания, которые будут интересны юным и взрослым участникам учебно-воспитательного процесса. В их числе «Большой атлас школьника», «Атлас народов России», «География», «Вселенная», пособия Е. Ворониной «Школьная пора», «Школьные праздники», «Школа смеется» и др.

«Поздравляем с праздником всех своих юных и взрослых читателей, которым предстоит в ближайшее время включиться в учебный процесс, с головой окунувшись в сложный, увлекательный, удивительный мир знаний. Мы же в свою очередь будем с готовностью оказывать учащимся помощь на пути овладения ими новыми знаниями, а также учителям и другим специалистам, работающим в образовательных учреждениях, предлагая все необходимые источники информации», — отметила директор библиотеки Радима Газдиева.