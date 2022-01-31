В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка, посвященная защитникам Сталинграда

На выставке представлены материалы, рассказывающие о Сталинградской битве как о важном военном рубеже, победа на котором повлияла на дальнейший ход Великой Отечественной войны. Историко-документальные издания расскажут читателям о героическом участии в ней сынов Ингушетии, Чечни и представителей других народов Северного Кавказа.

«В операциях Сталинградской битвы активное участие принимал 255-й отдельный Чечено-Ингушский кавалерийский полк. До конца 1942 года полк выступал на южных подступах к Сталинграду. В сражениях у Котельниково, Чилеково, Садовой, у озера Цаца и в ряде других мест личный состав понес большие потери, противостоя передовым соединениям германских танковых частей. Судьба многих бойцов этого кавалерийского полка была неизвестна до недавних времен, пока не были открыты военные архивы», — рассказал собеседник.

По его словам, в числе защитников Сталинграда был уроженец Ингушетии Чапанов Яхья Дзаамиевич, призванный в действующую армию Ачалукским райвоенкоматом 5 мая 1942 года. Он служил рядовым в 1-й роте 6-го батальона 41-го стрелкового полка 84-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. Участвовал в ожесточенных боях на территории Городищинского района и города Сталинграда. В одном из боев пропал без вести. Больше информации о защитниках Сталинграда можно найти в книге «В памяти народной».

На выставке также представлен материал газеты «Сердало», в котором говорится о присвоении вновь образованным улицам в Дзержинском районе Волгограда имен славных земляков, участников Сталинградской битвы Джабраила Картоева и Японца Абадиева.