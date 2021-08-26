В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка, приуроченная ко Дню российского кино

На выставке представлены материалы, раскрывающие историю становления и развития отечественного и мирового кинематографа, начиная с первых фильмов времен «немого» кино. Также читатель познакомится с историей ингушского киноискусства, которое начало зарождаться значительно позднее, но уже имеет свои выдающиеся имена.

На выставке также представлены биографии выдающихся актеров, режиссеров, справочная литература, мемуары известных деятелей кино.

Об известных ингушских кинорежиссерах и актерах расскажут читателю такие издания, как энциклопедия «Знаменитые ингуши», книга «Неизвестное наследие», в которую вошли художественные произведения, переписка, выступления, рецензии ингушского литератора, сценариста и киноведа Шамиля Ахушкова, сборник рассказов и пьес Б. Горчханова «Шолжайисте» («У Сунжи-реки») и др.