Выставка

В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка, приуроченная ко Дню российского кино

0

В Национальной библиотеке Ингушетии имени Джемалдина Яндиева открылась книжно-иллюстративная выставка «Книга и кино», приуроченная ко Дню российского кино, который ежегодно отмечается 27 августа, сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке представлены материалы, раскрывающие историю становления и развития отечественного и мирового кинематографа, начиная с первых фильмов времен «немого» кино. Также читатель познакомится с историей ингушского киноискусства, которое начало зарождаться значительно позднее, но уже имеет свои выдающиеся имена.

На выставке также представлены биографии выдающихся актеров, режиссеров, справочная литература, мемуары известных деятелей кино.

Об известных ингушских кинорежиссерах и актерах расскажут читателю такие издания, как энциклопедия «Знаменитые ингуши», книга «Неизвестное наследие», в которую вошли художественные произведения, переписка, выступления, рецензии ингушского литератора, сценариста и киноведа Шамиля Ахушкова, сборник рассказов и пьес Б. Горчханова «Шолжайисте» («У Сунжи-реки») и др.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Минтруд России сообщил о выплатах инвалидам и потерявшим кормильца по 10 тыс. рублей
В Ингушетии пройдет всероссийская акция «Ночь кино»
В Ингушетии досрочно завершили нацпроект «Безопасные качественные дороги»
На базе топливно-энергетического колледжа в Ингушетии открылась аудитория «Газпрома»
Путин потребовал от банков вернуть списанные за долги социальные выплаты «задним числом»
Мнение эксперта. Ераки Гантемиров: «Интерес избирателей к выборам по всей стране значительно возрос»
За последние два года в Ингушетии начали работать 10 крупных предприятий
В Ингушетии за сутки умерли три человека с Covid-19
На односменный режим работы школы Ингушетии смогут перейти не ранее 2025 года — Калиматов
В текущем году уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии снизился на 3%
Проблемы с перечислением пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет связаны с нехваткой средств – Минтруд Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 