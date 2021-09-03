Выставка

В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

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В Национальной библиотеке Ингушетии имени Джемалдина Яндиева проходит книжная выставка «Мировая угроза», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке представлены материалы, рассказывающие о том, что такое терроризм и откуда он взялся, какими средствами и методами можно противостоять этому угрожающему безопасности всего населения нашей планеты социально-политическому явлению.

Авторы представленных на выставке книг и публикаций в периодических изданиях проводят анализ различных взглядов и точек зрения на понимание терроризма и террористической деятельности в военном, политическом и социальном аспектах.

Читатели могут также ознакомиться с подготовленным библиографами Национальной библиотеки рекомендательным списком литературы обсуждаемой тематики «Терроризм — угрозы и вызовы современной цивилизации», буклетами и памятками, правоведческими журналами, газетными публикациями.

Статьи из республиканских газет расскажут о том, как пострадала Ингушетия в недавнем прошлом: в 2004 году, когда было совершено вооруженное террористическое нападение на республику, и в 2009 году, когда был совершен террористический акт в РОВД г. Назрани. Эти и другие преступные вылазки террористов, оставившие в сердцах печальную память, унесли десятки жизней наших соотечественников.

«Приглашаем наших читателей на выставку для знакомства со всеми ее материалами, а также многими другими изданиями, вошедшими в представленный рекомендательный список литературы из фондов библиотеки», — сказано в релизе.

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