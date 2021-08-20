В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка, приуроченная ко Дню флага России

На выставке посетители смогут найти разнообразные материалы исторического и правового характера, которые будут интересны работникам органов государственной власти, историкам, юристам, тем, кто интересуется символикой, историей своего Отечества.

В частности, здесь можно ознакомиться с законом «О Государственном флаге Российской Федерации», принятым Государственной Думой 8 декабря 2000 года и одобренным Советом Федерации 20 декабря 2000 года, с книгой «Конституционное право современной России» и другими материалами, относящимися к правовой тематике.

Об истории российской государственной символики, начиная с времен Дмитрия Донского до современного периода, расскажут такие издания, как книга Н. А. Соболевой и В. А. Артамонова «Символы России», а также книга «Герб и флаг России: X-XX века», написанная коллективом авторов. Читатель сможет ознакомиться с исследованиями российских ученых-историков не только на эту тему, но и темы, затрагивающие историю, культуру, традиции русского народа, иллюстрациями с изображениями символов и эмблем различных периодов истории России.

Также на выставке представлена книга известного художника-вексиллолога, автора и составителя целого ряда современных знамен и флагов А. Знамиеровского «Флаги. Всемирная энциклопедия», которая рассказывает о флагах государств мира и их истории. Эта книга впервые была издана в Англии за несколько лет до своего издания в Москве, в переводе на русский язык, и среди флагов других народов России и мира читатель найдет и изображение флага Ингушетии с комментарием к нему.