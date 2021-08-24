Выставка

В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка «В огне Курской битвы»

0

В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка «В огне Курской битвы», посвященная 77-летию со дня разгрома советскими войсками немецких войск в Курской битве 23 августа 1943 года.

Как сообщила пресс-служба учреждения, выставка подготовлена сотрудниками национально-краеведческого отдела и отдела обслуживания читателей.

На выставке представлены материалы, рассказывающие о событиях Курской битвы, в которой наряду с представителями других народов огромной многонациональной страны героически сражались и сыны ингушского народа. Представленная литература свидетельствует о мужестве и стойкости советского народа, о его великом подвиге.

Курская битва — самое масштабное и кровопролитное сражение Великой Отечественной войны, продолжавшаяся 50 дней и ночей. Враг потерял 500 тысяч солдат, 1500 танков, 3700 самолётов. Курская битва стала коренным переломом в ходе войны, создав условия для наступления советских войск на врага.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии за сутки умерли два пациента с Covid-19
Ингушская артистка Хадижа Бекова — лауреат первой степени фестиваля «Российский берег. Летний марафон»
Путин подписал два указа о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тыс. рублей
Житель Ингушетии обвиняется в обстреле автомобиля оппонента в состоянии аффекта
Ансамбль «Сийг» представит Ингушетию на фестивале «Революция искусств»
В Ингушетии намерены завершить прививочную кампанию против Covid-19 к середине сентября
В Ингушетии во время непогоды вышли из строя четыре глубинных насоса для воды и трансформатор
Власти Ингушетии решат проблему скопления людей в пунктах вакцинации в Назрановском районе
В Ингушетии не будут проводить уроки в дистанционном режиме в новом учебном году
Минфин Ингушетии и Ингушский госуниверситет подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам финансовой грамотности
Более 100 студентов Ингушского госуниверситета помогут с переписью населения в текущем году

Главное

Яндекс.Метрика

 