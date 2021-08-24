В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка «В огне Курской битвы»

Как сообщила пресс-служба учреждения, выставка подготовлена сотрудниками национально-краеведческого отдела и отдела обслуживания читателей.

На выставке представлены материалы, рассказывающие о событиях Курской битвы, в которой наряду с представителями других народов огромной многонациональной страны героически сражались и сыны ингушского народа. Представленная литература свидетельствует о мужестве и стойкости советского народа, о его великом подвиге.

Курская битва — самое масштабное и кровопролитное сражение Великой Отечественной войны, продолжавшаяся 50 дней и ночей. Враг потерял 500 тысяч солдат, 1500 танков, 3700 самолётов. Курская битва стала коренным переломом в ходе войны, создав условия для наступления советских войск на врага.