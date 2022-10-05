В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка к Дню учителя
В Национальной библиотеке Ингушетии открылась книжная выставка «Учитель — профессия вечная», посвященная Международному дню учителя, который отмечается 5 октября, сообщила пресс-служба учреждения.
На выставке представлены материалы, освещающие историю установления этого праздника, рассказывающие о профессии учителя, об организации учебного процесса в школе, ведения воспитательной работы с детьми. В их числе книги и профессиональные журналы, призванные быть полезными педагогам, особенно классным руководителям, в обучении и воспитании детей.
Также посетители могут ознакомиться с новыми номерами журналов «Начальная школа», «Педсовет» и других из фонда отдела периодики, которые также будут интересны учителям.