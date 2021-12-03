Выставка

В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка к Всемирному дню борьбы со СПИДом

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В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжно-иллюстративная выставка «Вместе против СПИДа!», сообщает пресс-служба учреждения.

«На выставке представлены материалы, рассказывающие о заболевании, получившем второе название «чума ХХ века» и ставшем, к сожалению, неотъемлемой частью современного общества», — рассказали в библиотеке имени Джемалдина Яндиева.

Читатели могут ознакомиться с такими книгами, как «ВИЧ/СПИД» В. П. Малого, «ВИЧ-инфекция у детей: учебное пособие», «Имя ему СПИД: четвертый всадник Апокалипсиса» В. З. Тарантулы и др., а также статьями из республиканской и российской печати.

Выставка приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.

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