В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка к Всемирному дню борьбы со СПИДом

«На выставке представлены материалы, рассказывающие о заболевании, получившем второе название «чума ХХ века» и ставшем, к сожалению, неотъемлемой частью современного общества», — рассказали в библиотеке имени Джемалдина Яндиева.

Читатели могут ознакомиться с такими книгами, как «ВИЧ/СПИД» В. П. Малого, «ВИЧ-инфекция у детей: учебное пособие», «Имя ему СПИД: четвертый всадник Апокалипсиса» В. З. Тарантулы и др., а также статьями из республиканской и российской печати.

Выставка приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.