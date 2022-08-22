Национальная библиотека

В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка ко Дню флага России

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В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка «Великий флаг, российский флаг», посвященная Дню государственного флага Российской Федерации, сообщила пресс-служба учреждения.

Издания, представленные вниманию читателей, рассказывают о возникновении современной государственной символики России — герба и флага, об истории гимна и о наиболее почетных наградах страны.

Посетители могут ознакомиться с такими книгами, как «Символы России: очерки истории государственной символики России» Н. А. Соболевой, «Герб, флаг и гимн России: методические рекомендации для учителей средних классов и специалистов по воспитательной работе в школе» Е. В. Гамаль, «Флаги. Всемирная энциклопедия» А. Знамиеровского и др.

«Каждый россиянин, любящий свою Родину, должен знать символы своего государства. И лучшие помощники в этом — книги», — отмечают библиотекари.

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