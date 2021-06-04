На выставке представлены документы, отражающие исторический путь ингушского народа. Начинается она с академического издания Ингушского НИИ гуманитарных наук «История Ингушетии». Это коллективная монография ученых, изданная в 2013 году. В труде показана история народа с древнейших времен до наших дней.

Также здесь представлен календарь знаменательных и памятных дат «Республика Ингушетия: события и даты» на 2021 год, в котором содержатся сведения о важных событиях, фактах и персоналиях, оставивших заметный след в истории ингушей. Это справочное краеведческое издание, которое ежегодно готовится сотрудниками Национальной библиотеки.

В 2020 году вышел сборник документов и материалов об Ингушетии и ингушах, составителем которого является кандидат философских наук Борис Харсиев. Читатель может проследить динамику исторических событий ингушского народа на основе документов, опубликованных в сборнике.

На выставке представлены книги, которые заинтересуют читателя своей содержательностью, такие как «История происхождения ингушей» Мурада Базоркина, «Древняя и средневековая история ингушей» Абдул-Мажита Дударова и Нурдина Кодзоева, «Боль и гордость моя — родная Ингушетия» Ибрагима Дахкильгова и многие другие.

Также на выставке представлены издания, посвященные культурной жизни народа, этнографические издания, фольклор ингушей.

Выставка будет экспонироваться до конца июня.