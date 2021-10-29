В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий

«Годы сталинских репрессий наложили трагический отпечаток на судьбы миллионов граждан бывшего Советского Союза, и ингушский народ, пройдя через репрессии, также в полной мере испытал всю бесчеловечность сталинского режима», — отметил собеседник.

По его словам, на выставке представлены издания, раскрывающие историю массовых репрессий и депортацию народов в XX веке. Читатели могут ознакомиться с такими книгами, как «Репрессированные народы России: чеченцы и ингуши. Документы, факты, комментарии», «Ингуши: депортация, возвращение, реабилитация. 1944-2004», «Это — наша память», монография М. Д. Яндиевой «Депортация ингушей. Причины. Обстоятельства. Последствия».

Также здесь представлен каталог «Депортация: факты и судьбы: к 70-летию тотальной депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию», изданный Национальной библиотекой Ингушетии, и другие издания по данной теме.