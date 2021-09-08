В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка, посвященная Международному дню солидарности журналистов

На выставке представлены материалы из фонда национально-краеведческого отдела, книги, брошюры, библиографические указатели, периодические издания, освещающие историю становления и развития ингушской и северокавказской журналистики, рассказывающие о жизни и деятельности известных ингушских журналистов.

Читатели могут ознакомиться со сборником «Золотые перья «Сердало» (Назрань, 1998), который был издан к 75-летию общенациональной газеты. В него вошли лучшие публикации на страницах газеты, имевшие высокий общественный резонанс.

Об истории ингушской журналистики, о жизни и профессиональной деятельности Ю. К. Курскиева, Ю. Т. Чахкиева, С. А. Шадиева, М.-Б. Цицкиева, А.-Г. Угурчиева и многие других рассказывают справочно-библиографические указатели, выпущенные Национальной библиотекой в рамках собственного проекта «Журналисты РИ».

Также предложена для знакомства книга «Айшет Дударова: жизнь и творчество», изданная в 2019 году, в которую вошли публицистические статьи талантливого журналиста, заслуженного деятеля культуры Ингушетии А. Дударовой, а также другие книги.

Читателю, интересующемуся историей, будет полезна книга А. А. Мякиева «Сердало» 40 лет» (Грозный, 1964), изданная в серии «К истории народов Чечено-Ингушетии». Автором затронуты определенные темы, освещавшиеся газетой с 1923 по 1953 год: «Сердало» в борьбе за новую жизнь«, «Сердало» и вопросы культурной жизни«, «Тема патриотизма на страницах «Сердало» в период Великой Отечественной войны», «Сердало» в период развернутого строительства коммунизма".

Напомним, дата празднования Международного дня солидарности журналистов — 8 сентября — была выбрана в память о чешском журналисте, народном герое Чехословакии, литературном и театральном критике и публицисте Юлиусе Фучике, казнённом гестаповцами в этот день в 1943 году.