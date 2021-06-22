В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка, посвященная памяти погибших правоохранителей

На выставке представлены материалы из фонда национально-краеведческого отдела, посвященные памяти сотрудников МВД, погибших в ночь с 21 на 22 июня 2004 года.

Их жизнь и профессиональная деятельность отражены в статьях «Трагедия в день скорби» Л. Дановской, «Эхо июньской ночи» А. Лариной, «Возвращаясь к трагическим событиям» М. Дзауровой, «К годовщине трагедии. Война без правил» Л. Харсиевой и других корреспондентов известных российских и республиканских газет и журналов.

Выставка будет работать до конца июня.