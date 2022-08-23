В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка, посвященная правам человека

На выставке представлен официальный текст Конституции Российской Федерации, книги, журналы, рассказывающие об истории государства, принципах современного государства, а также правах и свободах человека и гражданина.

«Права человека являются неотъемлемым достоянием всех людей. Это право на жизнь и свободу, свободу от рабства и пыток, свободу убеждений и их свободное выражение, право на труд и образование и многие другие. Особое значение среди основных прав имеют политические права, и прежде всего — избирательное право. Граждане, являясь субъектами политических прав, имеют право избирать и право быть избранным, то есть возможность выдвигать свою кандидатуру», — говорят организаторы выставки.

Мероприятие посетили председатель территориальной избирательной комиссии Сунженского района Марем Атабаева и член комиссии Идрис Дзейтов, которые отметили, что подобные выставки позволяют читателям расширить свои знания о конституционных основах нашего государства и своих правах.

Книжная выставка рассчитана на широкий круг читателей. Для посетителей библиотекари проведут обзор литературы, представленной на выставке. Кроме того, ПЦПИ НБРИ подготовил информационные буклеты по избирательному праву РФ, которые получат все желающие.