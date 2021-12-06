Выставка

В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка, приуроченная ко Дню героев Отечества

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В Национальной библиотеке Ингушетии открылась выставка «Твои герои, Родина», приуроченная ко Дню героев Отечества, который отмечается 9 декабря, сообщили в пресс-службе учреждения.

На выставке представлены книги и периодические издания, рассказывающие о героических личностях нашей страны, защищавших Родину, в числе которых и славные сыны ингушского народа.

Читатели могут также ознакомиться с изданиями, рассказывающими о городе воинской славы Малгобеке и его героических защитниках, о ветеранах труда времен Великой Отечественной войны, о георгиевских кавалерах и героях современности.

«Представленные издания привлекут внимание всех, кто интересуется историей ингушского народа и биографическими сведениями о его представителях, проявивших героизм на различных исторических этапах отечественной истории», — отметил собеседник газеты «Ингушетия».

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