В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка, приуроченная ко Дню героев Отечества

На выставке представлены книги и периодические издания, рассказывающие о героических личностях нашей страны, защищавших Родину, в числе которых и славные сыны ингушского народа.

Читатели могут также ознакомиться с изданиями, рассказывающими о городе воинской славы Малгобеке и его героических защитниках, о ветеранах труда времен Великой Отечественной войны, о георгиевских кавалерах и героях современности.

«Представленные издания привлекут внимание всех, кто интересуется историей ингушского народа и биографическими сведениями о его представителях, проявивших героизм на различных исторических этапах отечественной истории», — отметил собеседник газеты «Ингушетия».