В Национальной библиотеке Ингушетии прошел «Большой этнографический диктант»

Организаторами акции стали Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство по делам национальной политики, печати и информации республики.

Проведение «Большого этнографического диктанта» в Национальной библиотеке стало традиционным, библиотека не раз становилась региональной площадкой для других организаций культуры, образования, а также для всех жителей, желающих принять участие в акции.

«И в этом году почти весь коллектив выразил желание принять участие в БЭД—2022. Библиотекарям было интересно проверить свои знания по истории, культуре, традициям и обычаям народов многонациональной России, а также и знание этнографии и национальной культуры своего, ингушского народа», — рассказал представитель НБ РИ.

Зарегистрировавшись на сайте БЭД, участники акции ответили на вопросы теста. Сертификаты участников с результатами они смогут скачать на свои электронные ресурсы.

Напомним, принять участие в акции можно до 8 ноября 2022 года.