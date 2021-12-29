Профилактика наркомании

В Национальной библиотеке Ингушетии прошел цикл мероприятий «Мир без наркотиков»

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В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках правового часа «Мир без наркотиков» состоялся цикл мероприятий, сообщила пресс-служба учреждения.

Библиотекари провели обзор выставки-экспозиции «Наркомания — дорога в никуда», где вниманию читателей была представлена правовая, медицинская, учебная литература, периодические издания, просветительские брошюры и иные издания, направленные на профилактику наркомании.

Публичный центр правовой информации и издательский центр библиотеки подготовили и выпустили брошюры, буклеты, памятки, содержащие краткую, но важную информацию о наркотиках, в том числе новых видах, о том, как избежать вовлечения в наркоманию, и многое другое. Эти информационные материалы были бесплатно розданы жителям Сунжи на улицах города в рамках акции пропаганды здорового образа жизни, противодействию наркомании и распространению наркотических веществ.

Также для посетителей библиотеки был организован показ видеофильма «Леденец» в рамках «Библиотечного кинодворика», с последующим обсуждением и обменом мнениями относительно сюжета фильма и освещенной в нем злободневной проблемы.

«Наша выставка-экспозиция будет работать до начала выходных. Всем, кто хочет узнать больше информации о вопросах и проблемах, связанных с наркоманией, мерах и средствах ее профилактики и борьбы с нею, большую пользу принесут издания и отдельные публикации фондов отдела обслуживания читателей, отдела краеведения и отдела периодики», — сказано в релизе.

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