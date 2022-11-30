В Национальной библиотеке Ингушетии прошел мастер-класс по изготовлению кожаных изделий
В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках федерального проекта создания точек концентрации талантов «Гений места» состоялся мастер-класс по изготовлению кожаных изделий, сообщила пресс-служба учреждения.
Мастер-класс провел талантливый ремесленник Хасан Оздоев, изделия которого известны не только в Ингушетии, но и за ее пределами.
В мероприятии приняли участие студенты колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга, волонтеры культуры, пользователи библиотеки, деятели культуры, журналисты. Мастер рассказал собравшимся о том, как и где изготавливается материал, с которым он работает, какие особенности имеет каждый вид кожи, как ведется первичная подготовка к созданию кожаного изделия.
На уникальной выставке, представленной в НБРИ, участники мероприятия могли не только увидеть, но и потрогать всё это «кожаное разнообразие», среди которого были такие экзотические виды, как кожа страуса, крокодила, игуаны, питона, осетра, ската и других представителей животного мира.