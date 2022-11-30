Мастер-класс

В Национальной библиотеке Ингушетии прошел мастер-класс по изготовлению кожаных изделий

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В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках федерального проекта создания точек концентрации талантов «Гений места» состоялся мастер-класс по изготовлению кожаных изделий, сообщила пресс-служба учреждения.

Мастер-класс провел талантливый ремесленник Хасан Оздоев, изделия которого известны не только в Ингушетии, но и за ее пределами.

В мероприятии приняли участие студенты колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга, волонтеры культуры, пользователи библиотеки, деятели культуры, журналисты. Мастер рассказал собравшимся о том, как и где изготавливается материал, с которым он работает, какие особенности имеет каждый вид кожи, как ведется первичная подготовка к созданию кожаного изделия.

На уникальной выставке, представленной в НБРИ, участники мероприятия могли не только увидеть, но и потрогать всё это «кожаное разнообразие», среди которого были такие экзотические виды, как кожа страуса, крокодила, игуаны, питона, осетра, ската и других представителей животного мира.

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