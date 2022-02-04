Память

В национальной библиотеке Ингушетии прошел мемориальный вечер, посвященный жертвам Холокоста

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В национальной библиотеке Ингушетии в рамках VIII Недели памяти жертв Холокоста — 2022 состоялся мемориальный вечер «Холокост. Незабвение», сообщила пресс-служба учреждения.

Мероприятие открылось презентацией выставки «И помнить больно, и забыть нельзя», которая была подготовлена заведующей отделом обслуживания читателей Лизой Шадиевой. На выставке представлены энциклопедии, документы, издания, в которых содержатся воспоминания узников концлагерей, а также художественные произведения об одной из самых кровавых и незабываемых страниц мировой истории.

О зарождении зла, получившем название «Холокост», его распространении и страшных последствиях рассказала заместитель директора по библиотечной работе Лидия Мальсагова.
Редактор, ученый, председатель правления Союза писателей Ингушетии Хаваш Накостоев провел аналогию между Холокостом и депортацией, постигшей ингушский народ в 1944 году, и призвал знать, помнить и изучать историческое наследие, чтить память и культурное наследие народов.

Участники мероприятия посмотрели фрагменты из документальных фильмов, посвященных Холокосту и его последствиям, а также воспоминаниям узников Освенцима.

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