В Национальной библиотеке Ингушетии прошел правовой час антитеррористической направленности

В мероприятии, приуроченном ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, приняли участие заместитель председателя ИРО «Ассоциация юристов России» Руслан Цечоев, заместитель главы Сунженского района Беслан Цечоев, старший помощник прокурора г. Сунжи Борга Боков, главный специалист — юрист администрации Сунженского района Акромат Осмиев, заместитель директора Пожарно-спасательного колледжа по воспитательной работе Руслан Часыгов вместе со студентами и другие.

Организатор и ведущий, начальник Публичного центра правовой информации Алихан Дзейтов ознакомил присутствующих с книжной выставкой «Мировая угроза», рассказал об определении понятия «терроризм» в законах различных стран, а также об истории зарождения и развития терроризма как политического и социального явления.

Заместитель председателя ИРО Ассоциации юристов России Руслан Цечоев рассказал молодежи об уголовной ответственности за преступления террористической направленности. Охарактеризовал такое явление, как кибертерроризм, причины его возникновения, возможности, которые дают современные технологии террористам, а также угрозу такого вида терроризма.

Старший помощник прокурора города Сунжи Борга Боков рассказал о мерах по профилактике терроризма, таких как повышение правовой грамотности населения, социальная активность, воспитание личной гражданской активности, умение жить в согласии в многонациональной стране.