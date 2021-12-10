В Национальной библиотеке Ингушетии прошел правовой час к Международному дню борьбы с коррупцией

Организатором мероприятия «Борьба с коррупцией — дело каждого», которое прошло в формате «вопрос-ответ», выступил руководитель публичного центра правовой информации НБРИ Магомед Газдиев, квалифицированный специалист в области правоведения.

Участниками мероприятия стали студенты Сунженского колледжа управления и новых технологий. На встречу с ними был приглашен старший помощник прокурора Сунженского района Магомед Килоев.

Юрист ответил на все актуальные вопросы организаторов и участников мероприятия по действующему законодательству, разъяснил им, какие существуют нормативно-правовые акты в сфере противодействия коррупции. Освещая проводимую на федеральном и республиканском уровне работу по противодействию коррупции, Килоев привел примеры из своей собственной практики и практики коллег при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий, проводимых в сфере противодействия коррупции.

Вниманию участников была предложена подготовленная сотрудниками ПЦПИ электронная презентация. Также в зале работала тематическая книжная выставка, посвященная Международному дню борьбы с коррупцией.

«Несомненно, данное мероприятие было полезным для повышения правовой культуры и просвещенности молодежной аудитории. Очень важно, чтобы молодые люди, осознавали, что коррупция — это преступление, наносящее вред всему обществу, потому что завтра они станут работниками государственных и муниципальных органов власти, сотрудниками контрольно-надзорных органов и, возможно, столкнутся в своей деятельности с проявлениями коррупционной направленности, но, имея знания и устойчивые понятия морали, смогут переломить ситуацию в лучшую сторону и для себя, и для общества», — отметил Газдиев.