В Национальной библиотеке Ингушетии прошел правовой час «Профилактика коррупционных правонарушений»

Организатор мероприятия — публичный центр правовой информации НБРИ совместно с ИРО «Ассоциация юристов России».

Ведущий, начальник публичного центра правовой информации Алихан Дзейтов ознакомил собравшихся с книжной выставкой «Коррупция — ржавчина государства», на которой были представлены международное, федеральное и региональное законодательства, а также юридическая литература.

Главный специалист секретариата Конституционного суда республики, эксперт Ассоциации юристов России Ибрагим Пугоев рассказал о кадровой системе как об одной из самых актуальных систем государственного управления в рамках противодействия коррупции. Обозначил современные кадровые технологии, позволяющие выявлять и пресекать факты коррупционных проявлений, а также разъяснил Конвенцию ООН «О противодействии коррупции» в части, касающейся мер противодействия коррупции в кадровой сфере.

Также выступили заместитель главы Сунженского района Беслан Цечоев Висангириевич и главный специалист общего отдела администрации Сунжи Аза Ахильгова, которые рассказали о мерах противодействия коррупции, обозначив среди них активную гражданскую позицию общества.