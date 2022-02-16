Экскурсия

В Национальной библиотеке Ингушетии прошла экскурсия в рамках проекта «Культура для школьников»

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В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках проекта «Культура для школьников» состоялась экскурсия для учащихся средних общеобразовательных учреждений республики, сообщила пресс-служба учреждения.

Заведующая отделом обслуживания читателей и хранения литературы Лиза Шадиева провела школьников по отделам библиотеки, показала хранилища, где концентрируются основные библиотечные фонды, ознакомила с особенностями работы библиотекарей.

В ходе экскурсии юные читатели знакомились с работающими в читальном зале тематическими книжными выставками, с интересом осматривая выставленные для обзора материалы. Библиотекари также рассказали ребятам о некоторых проектах Национальной библиотеки, а также об участии в проектах общероссийского масштаба, в числе которых завершившаяся накануне акция книгодарения.

Напомним, межведомственный проект «Культура для школьников» начал реализовываться в 2021 году и состоит из трех блоков: «Культпоход», «Культурный клуб» и «Цифровая культура». Проект подготовлен совместно Министерством культуры РФ и Министерством просвещения РФ в целях духовного, эстетического и художественного развития школьников, повышения культурной грамотности подрастающего поколения.

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