Национальная библиотека

В Национальной библиотеке Ингушетии прошла лекция для школьниц о национальных традициях

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В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках проекта «Гений места» прошла первая лекция для юных читательниц о национальных традициях, обычаях, особенностях менталитета ингушского народа, сообщили в пресс-службе учреждения.

Для встречи с учащимися пятой и седьмой школ города Сунжи была приглашена преподаватель школы духовной красоты «Сув», литератор и телеведущая Марьям Тангиева.

Лектор, используя примеры из реальной жизни, рассказала, как и в чем проявляется воспитанность, благородство, этика и этикет, именуемые в ингушском народе общим понятием «эздел», поведала, как соблюдали адаты прошлые поколения ингушей.

Так как аудитория состояла только из юных представительниц прекрасной половины человечества, пристальное внимание было уделено месту и роли женщины в семье и обществе, основы которой закладываются с детства.

«Какой должна быть ингушская девочка, девушка, женщина, как ей вести себя, когда, выйдя замуж, переступит порог дома новой семьи, каких избежать ошибок, чтобы не оттолкнуть от себя родственников мужа — обо всем просто и доверительно велся разговор в тиши библиотечного зала», — рассказал собеседник газеты «Ингушетия».

По его словам, лекция была вводная, и в дальнейшем состоится целый цикл подобных мероприятий, крайне важных и необходимых в наше время. Участницы встречи почерпнули для себя много полезного, ценного, что, несомненно, пригодится им и сейчас, и в дальнейшей их взрослой жизни.

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