В Национальной библиотеке Ингушетии прошло мероприятие к 70-летию со дня рождения Вахи Хамхоева

На встречу собрались представители творческой интеллигенции республики, ученые, писатели, журналисты, преподаватели и студенты Сунженского колледжа управления и новых технологий, преподаватели родного языка и литературы, учащиеся школ г. Сунжи, а также родные и близкие писателя. Всех их представила собравшимся дочь Вахи Хамхоева — Дали. Родственники принесли с собой несколько альбомов с фотографиями из архива писателя, вызвавшими большой интерес участников мероприятия.

В зале работала открытая к юбилею Вахи Хамхоева книжно-иллюстративная выставка, знакомящая с материалами, рассказывающими о жизни и творчестве писателя. Виртуальная версия выставки демонстрировалась на экране в ходе мероприятия. Были также показаны кадры из телевизионной передачи на ГТРК «Ингушетия» с участием В. Хамхоева.

Друзья и соратники Вахи Хамхоева по писательскому ремеслу рассказывали о встречах с ним, о запомнившихся беседах, о том, сколько им было сделано для развития ингушской литературы, как писателя и как председателя правления Союза писателей Ингушетии.

Литературовед, с недавнего времени возглавляющий писательское сообщество республики, Хаваш Накостоев, публицист Муса Яндиев, этнограф Султан Мерешков, писатель-драматург Бадрудин Горчханов, журналист Дугурхан Кодзоева, поэты Зарета Ахильгова, Тамара Чаниева, Исропил Татриев и другие с большой теплотой говорили о Вахе Висангиреевиче Хамхоеве. Каждый делился своими воспоминаниями. Отмечались такие черты характера Вахи Хамхоева, как благородство, щедрость, доброта, которые проявлялись в умении дружить, сопереживать, помогать, в том числе — в его деятельном участии в творческой судьбе литераторов Ингушетии, поддержке молодых дарований, как старшего товарища

Подчеркивалось, что как поэт, прозаик, драматург, переводчик и публицист, Ваха Хамхоев внес большой вклад в ингушскую литературу. Он мог бы сделать еще так много для народа, если бы жизнь не оборвалась в расцвете творческих сил.

Упомянув, что осталось много рукописей Вахи Хамхоева, Хаваш Накостоев подчеркнул, что неизданное и неизвестное пока еще читателю наследие писателя обязательно будет издано, и работа в этом направлении проводится.

На вечере памяти звучали поэтические произведения Вахи Хамхоева, а также посвящения ему. Маленькие гости вечера — внуки писателя, пришедшие в национальных костюмах, также читали его стихотворения.

В завершение встречи заместитель директора НБРИ Лидия Мальсагова отметила, что библиотека и впредь будет делать всё, чтобы сохранять память о Вахе Хамхоеве и о других наших писателях, которых уже нет с нами, популяризировать их духовное наследие, пропагандировать ингушскую книгу.