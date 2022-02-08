В Национальной библиотеке Ингушетии прошло мероприятие «Суламбек Осканов: дорога к подвигу»

Отдать дань памяти прославленному сыну ингушского народа собрались представители научной и творческой интеллигенции, в том числе библиотечного сообщества, а также СМИ республики.

Открыла мероприятие приветственным словом к собравшимся ведущая Зарема Евлоева. Она отметила огромную роль и значимость подвига Героя России Суламбека Осканова в исторической памяти народа, в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, а также представила гостям книжно-фотодокументальную выставку «Суламбек Осканов — символ возрожденной Ингушетии», открытую в читальном зале. Внимаю участников мероприятия была представлена также ее виртуальная версия, транслировавшаяся на экране.

Литературовед, редактор, председатель Союза писателей Ингушетии Хаваш Накостоев познакомил участников встречи со своей статьей «Отражение подвига С. Осканова в литературе». Он также рассказал об обстановке тех сложных времен, о том, как весь народ собрался в день похорон Суламбека Осканова, и очень много было тех, кто пришел проводить его в последний путь из других регионов страны.

Ученый-этнограф, писатель Султан Мерешков поделился личными воспоминаниями о том времени и незабываемых событиях.

Создатель и руководитель мемориально-краеведческого музея славы в родном селе летчика — Плиево, один из залов которого посвящен Осканову, Малика Гарданова поделилась своими воспоминаниями о том, как создавался музей, о связях с Липецкой областью, где хранят и чтут память о Суламбеке Осканове, познакомила со своими книжными изданиями, в которых говорится о роли сохранения памяти Героя России С. Осканова в воспитании мужества и гражданской ответственности в молодом поколении.

В ходе встречи ее участники имели возможность посмотреть на экране видеоклип песни, посвященной С. С. Осканову. Исполнитель — известный в республике и за ее пределами артист Алаудин Эсмурзиев, а автор слов — Ибрагим Ваделов, который продолжил выступления участников, рассказав о воплощении образа Суламбека Осканова в стихах и песнях. Он рассказал об истории создания прозвучавшей песни, а также прочитал новое замечательное стихотворение, написанное им к 30-летию подвига легендарного летчика.

Свое стихотворение прочитал также известный поэт Абдулхамид Барахоев, который также поделился своими воспоминаниями о Суламбеке Осканове и том навсегда запомнившемся дне, когда в Ингушетию пришла страшная весть о его гибели.

На мероприятии присутствовали писатель и общественный деятель Мусса Хадзиев (Кант Малусси), выступивший со своим словом о герое-летчике, а также поэт Дауд Хамхоев, поэтесса Рукет Махлоева и др.

Проникновенное чтение стихотворения майора Юрия Федотова «Три любви генерала» прозвучало в исполнении сотрудника отдела краеведения Алёны Халухаевой. Суламбек Осканов говорил, что у него три любви в жизни, и все три одинаковой силы: к своему народу, к семье и к авиации. Стихотворение было подготовлено Национальной библиотекой и записано в рамках республиканского флешмоба, посвященного памяти С. С. Осканова.