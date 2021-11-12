В Национальной библиотеке Ингушетии прошло очередное занятие по повышению квалификации сотрудников

Заместитель директора по автоматизации Адам Картоев рассказал молодым коллегам о современных информационно-коммуникационных технологиях, применяемых в работе библиотеки, о системе автоматизации ИРБИС, техническом оснащении Национальной библиотеки и др.

По ходу лекции директор учреждения Радима Газдиева выступала с обстоятельными ремарками, имеющими существенное значение в стратегии деятельности библиотеки в этом направлении на перспективу. Также были затронуты вопросы технического обеспечения библиотеки на предстоящий год, вопросы, касающиеся работы официального сайта библиотеки, ведения страниц в социальных сетях и др.

«Полученная в ходе занятия информация, а также некоторые указания руководителя по корректировке деятельности библиотеки, в частности, пресс-службы и сотрудников, ответственных за ведение страниц библиотеки в социальных сетях, имела большую значимость», — сказано в релизе.