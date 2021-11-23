В Национальной библиотеке Ингушетии прошло практическое занятие по основам библиографии

Аудитория на практике закрепила теоретические знания, которые ранее им преподала заведующая информационно-библиографическим отделом Р. Гагиева. Занятие было посвящено совершенствованию навыков по составлению библиографического описания документов. Имея в руках книгу, журнал или газету библиотекари осуществляли их библиографическое описание, правильность которого позже проверяла Гагиева.

Занятия по проекту «Профессионал» рассчитаны в основном на новичков в библиотечном деле, однако опытные сотрудники также отметили несомненную их пользу в обновлении библиотечных знаний.