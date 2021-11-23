Национальная библиотека

В Национальной библиотеке Ингушетии прошло практическое занятие по основам библиографии

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Сотрудники Национальной библиотеки Ингушетии в рамках проекта «Профессионал», направленного на повышение уровня профессиональной компетентности библиотекарей, приняли участие в практическом занятии по основам библиографии, сообщила пресс-служба учреждения.

Аудитория на практике закрепила теоретические знания, которые ранее им преподала заведующая информационно-библиографическим отделом Р. Гагиева. Занятие было посвящено совершенствованию навыков по составлению библиографического описания документов. Имея в руках книгу, журнал или газету библиотекари осуществляли их библиографическое описание, правильность которого позже проверяла Гагиева.

Занятия по проекту «Профессионал» рассчитаны в основном на новичков в библиотечном деле, однако опытные сотрудники также отметили несомненную их пользу в обновлении библиотечных знаний.

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