В Национальной библиотеке Ингушетии прошло практическое занятие по основам библиографии
Сотрудники Национальной библиотеки Ингушетии в рамках проекта «Профессионал», направленного на повышение уровня профессиональной компетентности библиотекарей, приняли участие в практическом занятии по основам библиографии, сообщила пресс-служба учреждения.
Аудитория на практике закрепила теоретические знания, которые ранее им преподала заведующая информационно-библиографическим отделом Р. Гагиева. Занятие было посвящено совершенствованию навыков по составлению библиографического описания документов. Имея в руках книгу, журнал или газету библиотекари осуществляли их библиографическое описание, правильность которого позже проверяла Гагиева.
Занятия по проекту «Профессионал» рассчитаны в основном на новичков в библиотечном деле, однако опытные сотрудники также отметили несомненную их пользу в обновлении библиотечных знаний.