В Национальной библиотеке Ингушетии пройдет цикл лекций о народных традициях
В Национальной библиотеке Ингушетии 26 ноября в 14:30 пройдёт вводная лекция литератора, телеведущей, педагога и преподавателя школы духовной красоты «Сув» Марьям Тангиевой, сообщила пресс-служба учреждения.
Библиотека станет площадкой для проведения занятий, на которых будут разбираться темы традиций и обычаев ингушского народа: роль девочки в семье; уважение родителей; процесс накрытия стола на свадьбах и других мероприятиях; отношение невестки к родителям мужа и многое другое.
«Посещая лекции Марьям Тангиевой, вы узнаете многие тонкости ингушского этикета и адатов», — сказано в релизе.