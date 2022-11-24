Традиции

В Национальной библиотеке Ингушетии пройдет цикл лекций о народных традициях

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В Национальной библиотеке Ингушетии 26 ноября в 14:30 пройдёт вводная лекция литератора, телеведущей, педагога и преподавателя школы духовной красоты «Сув» Марьям Тангиевой, сообщила пресс-служба учреждения.

Библиотека станет площадкой для проведения занятий, на которых будут разбираться темы традиций и обычаев ингушского народа: роль девочки в семье; уважение родителей; процесс накрытия стола на свадьбах и других мероприятиях; отношение невестки к родителям мужа и многое другое.

«Посещая лекции Марьям Тангиевой, вы узнаете многие тонкости ингушского этикета и адатов», — сказано в релизе.

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