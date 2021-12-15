В Национальной библиотеке Ингушетии пройдет научно-практическая конференция «Пути расширения АПК республики»
В Национальной библиотеке имени Джемалдина Яндиева 16 декабря состоится научно-практическая конференция «Пути расширения агропромышленного комплекса Республики Ингушетия», сообщила пресс-служба учреждения.
Конференция подготовлена Ингушским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства. В ходе мероприятия прозвучат выступления ведущих специалистов в области сельского хозяйства, которые осветят актуальные вопросы по развитию этого направления экономики республики.
Начало мероприятия — в 10:00.