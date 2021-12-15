Конференция

В Национальной библиотеке Ингушетии пройдет научно-практическая конференция «Пути расширения АПК республики»

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В Национальной библиотеке имени Джемалдина Яндиева 16 декабря состоится научно-практическая конференция «Пути расширения агропромышленного комплекса Республики Ингушетия», сообщила пресс-служба учреждения.

Конференция подготовлена Ингушским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства. В ходе мероприятия прозвучат выступления ведущих специалистов в области сельского хозяйства, которые осветят актуальные вопросы по развитию этого направления экономики республики.

Начало мероприятия — в 10:00.

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