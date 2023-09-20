В Национальной библиотеке Ингушетии пройдет презентация антологии «Народная мудрость»
В Национальной библиотеке Ингушетии 21 сентября состоится презентация антологии «Народная мудрость», сообщили нашему изданию в региональном Минкультуры.
По словам собеседника, это уже шестая книга уникального проекта, который реализуется в рамках Программы поддержки национальных литератур народов Российской Федерации. В антологии собраны пословицы и поговорки на 65 национальных языках с переводами на русский, ингушских пословиц и поговорок — около 400.
Желающих посетить презентацию приглашают в 11 часов в читальный зал библиотеки.